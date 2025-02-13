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Культура и шоу-бизнес

Лада Дэнс обвинила Ольгу Бузову в краже хита

Лада Дэнс обвинила Ольгу Бузову в краже хита, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 13:10 Фото: Instagram/lada_dance_official, Instagram/buzova86
58-летняя российская исполнительница известного шлягера "Аромат любви" Лада Дэнс выступила с интересным заявлением. Джазовая певица обвинила телеведущую Ольгу Бузову в краже своего главного хита "Девочка-ночь" (Baby Tonight), сообщает Zakon.kz.

По ее словам, ремейк популярного в 90-х годах трека сделали без ее разрешения. Так как именно эта песня открыла для нее дорогу в мир шоу-бизнеса, то и отношение к ней весьма трепетное. Об этом актриса рассказала в одном из интервью.

"Песня была взята без разрешения, как нам сказали. Сейчас суды идут. Мой товарищ, бывший продюсер, не имея на то прав, продал песню компании, которая занимается Олей Бузовой".Лада Дэнс

Пропустить такую заявку Ольга Бузова не смогла. 39-летняя экс-участница реалити-шоу "Дом-2" опубликовала большой пост-обращение. По ее словам, на протяжении 20 лет она научилась не обращать внимание на слухи и негатив. Но вранье терпеть не собирается.

"Лада Дэнс обвинила меня в краже песни Baby tonight. Я – артист! И всегда с трепетом отношусь к своему творчеству и никогда не позволила бы себе взять без разрешения песню. У моей команды есть все документы, разрешающие мне исполнение этой композиции! Лада же никогда не являлась правообладателем этого сингла, у него есть два автора, которым принадлежат права!"Ольга Бузова

Далее она предположила, что таким образом Дэнс решила напомнить о себе за счет ее имени.

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20 января 2025 года Бузовой исполнилось 39 лет. В тот день она сделала важные заявления.

Что касается Лады Дэнс, то в 2023 году стало известно о серьезной аварии. В результате певица перенесла несколько операций и практически перестала разговаривать.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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