Рэпер Джиган развлекал гостей на свадьбе дочери главного раввина России

Известный музыкант Денис Устименко-Вайнштеин, более известный под сценическим именем Джиган, стал приглашенной звездой на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара, которая вышла замуж за сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа, сообщает Zakon.kz.

13 февраля 2025 года в личном блоге 39-летний рэпер опубликовал несколько кадров с торжества.

Под публикацией артист оставил небольшую подпись: "Mazel Tov! Peace & Love".

Торжественная церемония состоялась в израильском городе Маале-Адумим. На ней присутствовали 200 гостей. На мероприятии Джиган исполнил песню "Нет, нет никого, кроме Бога одного".

Согласно информации из открытых источников, у 60-летнего Берла Лазара 13 детей: пятеро сыновей и восемь дочерей. Его старшие сыновья являются главными раввинами Симферополя, Сочи и Краснодара.

Ранее народный артист России Александр Буйнов решил поделиться с поклонниками деталями одной важной для него встречи. Как оказалось, исполнитель хита "Финансы поют романсы" увиделся с бессменным лидером и солистом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым.