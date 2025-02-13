Рэпер Джиган развлекал гостей на свадьбе дочери главного раввина России
13 февраля 2025 года в личном блоге 39-летний рэпер опубликовал несколько кадров с торжества.
Под публикацией артист оставил небольшую подпись: "Mazel Tov! Peace & Love".
Торжественная церемония состоялась в израильском городе Маале-Адумим. На ней присутствовали 200 гостей. На мероприятии Джиган исполнил песню "Нет, нет никого, кроме Бога одного".
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