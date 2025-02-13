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Культура и шоу-бизнес

Евгений Плющенко высказался о фееричном успехе 12-летнего сына на льду

Евгений Плющенко высказался о фееричном успехе 12-летнего сына на льду, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 01:11 Фото: Instagram/gnomgnomych
12-летний фигурист Александр Плющенко прошел отбор в детскую сборную России. Об этом сообщил его отец – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, передает Zakon.kz.

Знаменитый фигурист 13 февраля опубликовал на своей странице в Instagram видео выступления сына. 

"Достойно прошли отбор в детскую сборную Россию, вошли в тройку сильнейших с Саней. Был непростой бой. Саня был одним из маленьких спортсменов на стартах. Работаем и идем дальше. Никуда не спешим, у нас свой путь – забег на длинную дистанцию", – написал Плющенко.

Ранее российская телеведущая, музыкальный продюсер и предпринимательница Яна Рудковская отреагировала на критику, связанную с победой ее сына Александра Плющенко на турнире Московской области по фигурному катанию. 

Айсулу Омарова
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