Евгений Плющенко высказался о фееричном успехе 12-летнего сына на льду

12-летний фигурист Александр Плющенко прошел отбор в детскую сборную России. Об этом сообщил его отец – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, передает Zakon.kz.

Знаменитый фигурист 13 февраля опубликовал на своей странице в Instagram видео выступления сына.

"Достойно прошли отбор в детскую сборную Россию, вошли в тройку сильнейших с Саней. Был непростой бой. Саня был одним из маленьких спортсменов на стартах. Работаем и идем дальше. Никуда не спешим, у нас свой путь – забег на длинную дистанцию", – написал Плющенко.

Ранее российская телеведущая, музыкальный продюсер и предпринимательница Яна Рудковская отреагировала на критику, связанную с победой ее сына Александра Плющенко на турнире Московской области по фигурному катанию.