Рудковская резко ответила критикам после победы ее сына на турнире без соперников

Российская телеведущая, музыкальный продюсер и предпринимательница Яна Рудковская отреагировала на критику, связанную с победой ее сына Александра Плющенко на турнире Московской области по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

12-летний фигурист, сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, стал победителем соревнований в категории первого спортивного разряда. Однако он был единственным участником в своей категории, что вызвало обсуждение в социальных сетях.

Рудковская пояснила, что выступление Александра было "рабочим прокатом" и жестко ответила критикам: "На дворе 2025 год, а Саша Плющенко до сих пор не дает многим покоя".

"Хочется сказать, дорогие, живите уж наконец-то своей жизнью и поучайте лучше ваших поучат, а с нашими мы уж как-нибудь сами разберемся! А потом удивляются, откуда столько и ненависти в их же детях, и жестокости. Так начните с себя, с сплетников и диванных критиков. Лучше бы детей своих воспитывали, чем чужих обсуждать и осуждать, завидуете уже даже детям. Дожили! Уровень — очевиден! Сегодня оборвали бесцеремонно все телефоны. Пришлось в воскресенье рассказать немного о Саше и его жизни. И почему же он так сильно волнует сердобольных даже по воскресеньям. Молодец, Саша, собаки лают, а караван идет! Весь в папу и в маму! Наша школа — Old School!" – написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Плющенко и Рудковская отметили день свадьбы.