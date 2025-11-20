64-летняя Елена Малышева устроила строгий кастинг нового сотрудника в соцсетях

64-летняя ведущая медицинского российского шоу "Жить здорово!" Елена Малышева обратилась с необычной просьбой к своим подписчикам, которых насчитывается более двух миллионов, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, профессор приглашает на работу стилиста. Малышева предлагает ознакомиться с присылаемыми работами и определить лучшего.

Врач перечислила требования к стилисту.

Первое – привести в порядок и создать цифровой каталог всей одежды.

Второе – еженедельно составлять подборки одежды на все дни недели.

Третье – вместе с руководителем костюмерного цеха составлять наборы одежды для съемок во всех программах.

Стоит отметить, что на протяжении 15 лет Малышева появляется в кадре в платьях необычных фасонов и расцветок. В одном из интервью она рассказала, что каждый из своих нарядов надевает всего 3-5 раз.

Материал по теме Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак

В начале 2025 года Малышева опубликовала интересное видео и посоветовала читать этикетки правильно. Она подробно рассказала, что обозначают отмеченные белки, жиры и углеводы на товаре.