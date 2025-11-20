#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

64-летняя Елена Малышева устроила строгий кастинг нового сотрудника в соцсетях

Елена Малышева, ведущая, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 10:20 Фото: Vk/zdorovie_info
64-летняя ведущая медицинского российского шоу "Жить здорово!" Елена Малышева обратилась с необычной просьбой к своим подписчикам, которых насчитывается более двух миллионов, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, профессор приглашает на работу стилиста. Малышева предлагает ознакомиться с присылаемыми работами и определить лучшего.

Врач перечислила требования к стилисту.

  • Первое – привести в порядок и создать цифровой каталог всей одежды.
  • Второе – еженедельно составлять подборки одежды на все дни недели.
  • Третье – вместе с руководителем костюмерного цеха составлять наборы одежды для съемок во всех программах.

Стоит отметить, что на протяжении 15 лет Малышева появляется в кадре в платьях необычных фасонов и расцветок. В одном из интервью она рассказала, что каждый из своих нарядов надевает всего 3-5 раз.

Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак

В начале 2025 года Малышева опубликовала интересное видео и посоветовала читать этикетки правильно. Она подробно рассказала, что обозначают отмеченные белки, жиры и углеводы на товаре.

