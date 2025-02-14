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Культура и шоу-бизнес

Джейсон Стейтем впервые показал, как читает русскоязычные комментарии

Джейсон Стейтем впервые показал, как читает русскоязычные комментарии, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 15:57 Фото: Instagram/jasonstatham
57-летний британский актер Джейсон Стейтем довольно часто публикует посты в социальных сетях. За это герой дилогии "Адреналин" на постоянной основе получает "вознаграждение" в виде тысяч русскоязычных комментариев, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 13 февраля 2025 года он разместил серию снимков со съемочного процесса. Больше всего привлекла внимание одна из фотографий, на которой Стейтем внимательно смотрит на экран сотового. Пользователи Сети юмористично отмечают, что именно так он и читает комментарии на русском языке.

Фото: Instagram/jasonstatham

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В итоге соцсети звезды фильмов Гая Ричи моментально стали напомнить популярные "пацанские паблики" VK, в которых знатоки делятся цитатами с житейской мудростью.

Примечательно, что англоязычная аудитория признается, что ждет и радуется этим многочисленным комментариям. Другие пишут, что заходят на его страницу только для того, чтобы просто проверить, что все как обычно.

  • Когда меня рожали, собственно, тогда я и родился.
  • Взял ножик режь, взял дошик – ешь.
  • Не важно, какой большой будет бык, на банке все равно будет написана тушенка.
  • Граната – не бомба, импланты – не пломба.
  • С помощью дверей можно проходить сквозь стены.
  • Ты не ты, когда не ты.
  • Знаешь аскорбинку? Я оскорбил.
  • Взял дробовик, теперь ты – штурмовик.
  • Сухое молоко знаешь? Я высушил, – такие пафосные фразы оставляют поклонники и в шутку подписываются именем актера.

Ранее мы сообщали, что 51-летняя исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" Наташа Королёва подготовила подарок женщинам к Дню святого Валентина. Эстрадная певица 14 февраля 2025 года рассказала о премьере композиции "Девичник".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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