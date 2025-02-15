Юристы уверены, что Яниса Тимму "убил" компромат на Седокову

Российский юрист Катя Гордон пояснила, что дело о смерти баскетболиста Яниса Тиммы еще находится на проверке у следователя. В компанию "Гордон и сыновья" обратился отец погибшего. Адвокаты пришли к выводу, что Яниса "убил" компромат на Анну, сообщает Zakon.kz.

Катя Гордон дала комментарий в разговоре с KP.RU. Юрист призналась, что мужчина узнавал об изменах экс-супруги, которую любил даже после развода.

"В конце жизни, по свидетельствам близких, Янис был уверен в предательстве Седоковой и ее изменах", – сказала она.

Об изменах Седоковой заявляли и приятели Тиммы. Его друг юности Гатис Линис говорил изданию, что впервые услышал о предательстве певицы от мамы Яниса.

"В октябре Янис гостил у мамы и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: "Аня меня позорит с футболистом по всей Москве". Мама Яниса мне об этом рассказала. Потом от друзей из Америки я узнал, что летом 2024 года в Майами Янис поймал Анну с другими мужиками", – раскрыл мужчина.

Ранее отец Яниса Тиммы высказался по поводу видео Седоковой после смерти сына.