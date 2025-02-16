Седокова в Алматы дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова дала первый концерт после трагической смерти бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

Это случилось через два месяца после трагедии. Мероприятие прошло в ресторане города Алматы по случаю праздника всех влюбленных. О своем концерте певица заранее сообщила у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/annasedokova

За кулисами Седокова записала обращение к фанатам, в котором призналась, что выступление было для нее непростым. Тем не менее, она выразила признательность за поддержку и ту теплоту, которую почувствовала.

"Только что закончился концерт, и я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было супер сложно, супер непонятно, супер "переживательно". Спасибо за вашу любовь", – обратилась она к поклонникам.

Фото: Instagram/annasedokova

Гости концерта обратили внимание на большое количество охраны певицы, а также то, что некоторую его часть она провела в солнечных очках.

Фото: Instagram/laureate_grand_cafe

Несмотря на хейтеров, которые пытались подвергнуть Седокову буллингу из-за чрезмерной худобы, она прибыла в полной готовности ко встрече в Алматы.