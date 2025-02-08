Отец Яниса Тиммы высказался по поводу видео Седоковой после смерти сына

5 февраля российская певица Анна Седокова вышла на связь после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и трогательно обратилась к подписчикам. На днях отец баскетболиста Райтис Тиммы резко высказался по поводу опубликованных видео артистки, назвав их постановочными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, мужчина шокирован поведением 43-летней исполнительницы. Бывший свекор раскритиковал видео Анны, на которых она взахлеб рыдала после известия о суициде Яниса.

"Видео, снятое Седоковой, выглядит неестественно. Я, конечно, не спорю, что Анна тоже могла переживать из-за смерти Яниса. Но на видео Анны я увидел театральность", – поделился Райтис Тимма в личном блоге.

Также он поставил под сомнение искренние переживания артистки после трагедии, ведь тогда она, по его мнению, действовала очень хладнокровно и делала все возможное, чтобы защитить себя. В частности, Анна наняла аж несколько юристов, которые представляли ее сторону.

"Когда мать Яниса Аусма рано утром узнала о смерти сына, она сразу же позвонила Седоковой. Анна не отвечала на звонки несколько часов. В 11:34 по московскому времени Седокова наконец-то перезвонила. Вместо того, чтобы выразить соболезнования матери, Анна деловито спросила: не знает ли Аусма код доступа к телефону Яниса", – отметил отец баскетболиста.

Что касается самой звезды, то недавно она в очередной раз вышла на связь с публикой. Пока Анна не отвечает на злостные высказывания родных экс-супруга, зато благодарит тех, кто поддержал ее в трудные моменты.

"Привет, мы знакомы больше 20 лет. Все это время вы были свидетелями моих взлетов и падений. Теперь вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, который я бы не пожелала никому. Каждый день все это время я пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Благодарю вас за то, что вы поддерживали, не сдавались, даже когда сдалась я. Я очень благодарна. Попробую делать то, что удавалось мне больше всего, – писать песни, давать концерты. И маленькими шагами буду идти вперед. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, буду пробовать это делать", – сказала Седокова.

Ранее Анна Седокова рассказала, как ее сын узнал о смерти Яниса Тиммы.