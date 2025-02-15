Павел Прилучный рассказал о своем самом безумном поступке
Фото: Instagram/bugevuge
Импульсивность актера, по его собственному мнению, помогла ему обрести семейное счастье с "коллегой по цеху" Зепюр Брутян, сообщает Zakon.kz.
Авантюрой Прилучный считает свою быструю свадьбу с Брутян. Впрочем, артист заявил, что не жалеет об этом серьезном шаге и предпочитает игнорировать критику со стороны общественности.
"Самый романтичный и при этом безбашенный поступок – сделать предложение девушке после трех дней общения, жениться и ни разу об этом не пожалеть!" – цитирует звезду сериала "Мажор" портал "Дни.ру".
По словам Прилучного, их с молодой женой совместная жизнь полна радости и удивительных моментов. А настоящая любовь не знает временных рамок и условностей.
К слову, ранее избранница звезды Зепюр Брутян рассказала о пополнении в их семье.
Между тем российский юрист Катя Гордон пояснила, что дело о смерти баскетболиста Яниса Тиммы еще находится на проверке у следователя. В компанию "Гордон и сыновья" обратился отец погибшего. Адвокаты пришли к выводу, что Яниса "убил" компромат на Анну Седокову.
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