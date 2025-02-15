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Культура и шоу-бизнес

Павел Прилучный рассказал о своем самом безумном поступке

Актеры , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 10:29 Фото: Instagram/bugevuge
Импульсивность актера, по его собственному мнению, помогла ему обрести семейное счастье с "коллегой по цеху" Зепюр Брутян, сообщает Zakon.kz.

Авантюрой Прилучный считает свою быструю свадьбу с Брутян. Впрочем, артист заявил, что не жалеет об этом серьезном шаге и предпочитает игнорировать критику со стороны общественности.

"Самый романтичный и при этом безбашенный поступок – сделать предложение девушке после трех дней общения, жениться и ни разу об этом не пожалеть!" – цитирует звезду сериала "Мажор" портал "Дни.ру".

По словам Прилучного, их с молодой женой совместная жизнь полна радости и удивительных моментов. А настоящая любовь не знает временных рамок и условностей.

К слову, ранее избранница звезды Зепюр Брутян рассказала о пополнении в их семье.

Между тем российский юрист Катя Гордон пояснила, что дело о смерти баскетболиста Яниса Тиммы еще находится на проверке у следователя. В компанию "Гордон и сыновья" обратился отец погибшего. Адвокаты пришли к выводу, что Яниса "убил" компромат на Анну Седокову.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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