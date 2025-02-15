#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.28
518.41
5.44
Культура и шоу-бизнес

Богатейший азербайджанец подарил Алсу шикарный букет на концерте в Баку

Богатейший азербайджанец подарил Алсу шикарный букет на концерте в Баку , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 16:20 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу 14 февраля выступила с концертом в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

Об этом она 15 февраля рассказала на своей странице в Instagram. Артистка поделилась видео с концерта, на котором видно, как азербайджанский предприниматель Эмин Агаларовов (Emin) дарит ей роскошной букет цветов. Также она отметила, что бизнесмен, который еще является популярным певцом, в тот день спел с ней на одной сцене. 

"Открыли наш гастрольный тур в солнечном, гостеприимном Баку! Это был незабываемый, душевный вечер! Спасибо моим друзьям за то, что разделили со мной эту сцену! До новых встреч!" – написал Алсу под постом. 

Ранее Алсу рассказала о планах в День всех влюбленных. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Баян Алагузова показала маленькую дочку
Культура и шоу-бизнес
15:07, Сегодня
Баян Алагузова показала маленькую дочку
Третий сезон сериала "Белый лотос" будет доступен в Казахстане на MEGOGO
Культура и шоу-бизнес
13:18, Сегодня
Третий сезон сериала "Белый лотос" будет доступен в Казахстане на MEGOGO
Павел Прилучный рассказал о своем самом безумном поступке
Культура и шоу-бизнес
10:29, Сегодня
Павел Прилучный рассказал о своем самом безумном поступке
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: