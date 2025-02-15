Богатейший азербайджанец подарил Алсу шикарный букет на концерте в Баку
Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу 14 февраля выступила с концертом в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.
Об этом она 15 февраля рассказала на своей странице в Instagram. Артистка поделилась видео с концерта, на котором видно, как азербайджанский предприниматель Эмин Агаларовов (Emin) дарит ей роскошной букет цветов. Также она отметила, что бизнесмен, который еще является популярным певцом, в тот день спел с ней на одной сцене.
"Открыли наш гастрольный тур в солнечном, гостеприимном Баку! Это был незабываемый, душевный вечер! Спасибо моим друзьям за то, что разделили со мной эту сцену! До новых встреч!" – написал Алсу под постом.
Ранее Алсу рассказала о планах в День всех влюбленных.
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