Алсу обратилась к женщинам

Российская певица Алсу выступила с призывом к женщинам уделять больше внимания здоровью груди, сообщает Zakon.kz.

26 октября на своей странице в Instagram она рассказала, что приняла участие в форуме "Осознанный октябрь".

"Обсуждалась одна из самых важных тем нашего времени — здоровье груди. Это затрагивает жизни всех женщин и их семей по всему миру, и важно, чтобы мы объединяли усилия в этом вопросе. Здоровье груди — это не просто медицинская проблема, это проблема, касающаяся каждой из нас. За каждым диагнозом или походом к врачу, каждым узи стоит история, полная надежд и страхов. Но вместе мы можем изменить эту историю. Мы можем повысить осведомленность, поддержать тех, кто в этом нуждается. Я призываю всех вас не оставаться в стороне. Поделитесь своими историями, задавайте вопросы и учитесь друг у друга. Каждое ваше действие, каждое ваше слово имеет значение", – написала Алсу под постом.

Ранее сообщалось, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу вернулась на сцену.