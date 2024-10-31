Подписчиков умилила новая фотосессия Рианны с двумя маленькими сыновьями
Сначала 36-летняя звезда показала результат фотосессии, где она и два ее маленьких сына в одинаковых образах позируют на кровати.
"Да, я знаю! Мы официально стали одной из тех семей, которые совпадают на праздники", – написала Рианна.
Чуть позднее певица показала, как сложно было собрать рядом с собой двоих малышей.
"Зимняя тренировка для тела", – подписала забавный ролик Рианна.
Многомиллионную армию поклонников умилили кадры новой фотосессии. Они отметили, что самый красивый образ певицы – материнство:
- "Такие милые".
- "Королева мира".
- "Красивая семья!"
- "Королевская семья".
- "Самая милая семья".
- "Материнство – ее самый красивый образ".
Материал по теме
В мае 2022 года Рианна и американский рэпер A$AP Rocky впервые стали родителями. У них родился мальчика в Лос-Анджелесе. В феврале 2023 года певица необычно заявила о второй беременности. В августе этого же года у пары родился второй мальчик.