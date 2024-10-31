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Подписчиков умилила новая фотосессия Рианны с двумя маленькими сыновьями

Подписчиков умилила новая фотосессия Рианны с двумя маленькими сыновьями, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:43 Фото: Instagram/badgalriri
Барбадосская певица и музыкальный продюсер Рианна накануне, 30 октября 2024 года, поделилась кадрами новой фотосессии, в которой вместе с ней снялись дети, сообщает Zakon.kz.

Сначала 36-летняя звезда показала результат фотосессии, где она и два ее маленьких сына в одинаковых образах позируют на кровати.

"Да, я знаю! Мы официально стали одной из тех семей, которые совпадают на праздники", – написала Рианна.

Чуть позднее певица показала, как сложно было собрать рядом с собой двоих малышей.

"Зимняя тренировка для тела", – подписала забавный ролик Рианна.

Многомиллионную армию поклонников умилили кадры новой фотосессии. Они отметили, что самый красивый образ певицы – материнство:

  • "Такие милые".
  • "Королева мира".
  • "Красивая семья!"
  • "Королевская семья".
  • "Самая милая семья".
  • "Материнство – ее самый красивый образ".

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В мае 2022 года Рианна и американский рэпер A$AP Rocky впервые стали родителями. У них родился мальчика в Лос-Анджелесе. В феврале 2023 года певица необычно заявила о второй беременности. В августе этого же года у пары родился второй мальчик.

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