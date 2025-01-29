Рианна готовится к суду над отцом ее сыновей

Барбадосская певица Рианна готовится посетить суд над своим партнером – американским рэпером Ракимом Ателастоном Майерсом, более известным как A$AP Rocky, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, суд будет проходить 29 января в Лос-Анджелесе.

Некий источник заявил изданию, что планы могут измениться, однако Рианна пока планирует сидеть в зале вместе с "обычными" посетителями.

Отмечается, что артистка ранее уже приняла участие в данном деле, помогая выбирать жюри присяжных, так как потенциальных присяжных спрашивали, являются ли они поклонниками певицы или покупали товары ее бренда Fenty.

A$AP Rocky обвиняется в стрельбе из пистолета по другу в 2021 году. 36-летнему музыканту грозит до 24 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным.

Между тем, музыкант не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а его адвокат заявил, что он не совершал преступления

A$AP Rocky – давний партнер Рианны, у них растут двое сыновей.

Ранее Рианна вошла в топ-3 рейтинга величайших поп-звезд XXI века.