"Ирина Кайратовна" попала в эпицентр скандала
Фото: Instagram/irinakairatovna
Популярная казахстанская группа "Ирина Кайратовна" стала участником скандала. Их последнее выступление на OYU Fest в Астане раздосадовало критиков в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
Фестиваль состоялся в Астане на днях и собрал тысячи зрителей. На сцене выступали популярные исполнители, среди которых была "Ирина Кайратовна".
Одна зрительниц написала по этому поводу пост в Threads. Ее возмутило то, что артисты во время выступления использовали нецензурную лексику со сцены при пожилых людях и детях.
Ответ музыкантов был категоричным:
"Без обид, но нам по..й", – заявил один из участников группы.
За этот жест артистов снова осудили, но определенная часть их аудитории заступилась за музыкантов: "если пришли на IK, надо понимать, чего ожидать".
Ранее стало известно, что Юрию Дудю может грозить срок до двух лет.
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