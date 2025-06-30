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Культура и шоу-бизнес

"Ирина Кайратовна" попала в эпицентр скандала

Музыканты, артисты, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 02:59 Фото: Instagram/irinakairatovna
Популярная казахстанская группа "Ирина Кайратовна" стала участником скандала. Их последнее выступление на OYU Fest в Астане раздосадовало критиков в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль состоялся в Астане на днях и собрал тысячи зрителей. На сцене выступали популярные исполнители, среди которых была "Ирина Кайратовна".

Одна зрительниц написала по этому поводу пост в Threads. Ее возмутило то, что артисты во время выступления использовали нецензурную лексику со сцены при пожилых людях и детях.

Ответ музыкантов был категоричным:

"Без обид, но нам по..й", – заявил один из участников группы.

За этот жест артистов снова осудили, но определенная часть их аудитории заступилась за музыкантов: "если пришли на IK, надо понимать, чего ожидать".

Ранее стало известно, что Юрию Дудю может грозить срок до двух лет.

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Аксинья Титова
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