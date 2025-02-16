Рекламу модного бренда запретили в Великобритании из-за фигуры модели

Британское управление рекламных стандартов (ASA) запретило рекламу модного бренда Next, поскольку решило, что модель на фото выглядит нездорово худой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, в заявлении ASA сказано, что в рекламе подчеркивается худоба ног модели при помощи ракурсов, поз и стиля. Действия Next при создании этой рекламной кампании назвали безответственными. Там потребовали от бренда не распространять рекламу в ее нынешнем виде и гарантировать, что их промоизображения подготовлены ответственно и не показывают моделей нездорово худыми.

Фото: next

Представители бренда не согласны с решением надзорного органа по рекламе. Они заявили, что модель, несмотря на свою стройность, имеет здоровое и подтянутое телосложение. В ретейлере отметили, что поза модели высотой 175 см была выбрана специально, чтобы продемонстрировать посадку легинсов как на прямых, так и на согнутых ногах, и что изображение, сделанное почти два года назад, было создано с чувством ответственности.

Представитель Next добавил, что стилист и менеджер по имиджу компании встречались с моделью лично и у них не было никаких опасений относительно здоровья девушки.

А вот знаменитую певицу Рианну обвинили в сексуализации своего тела в рекламе средства по уходу за волосами.