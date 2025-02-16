Лада Дэнс в ситуации с Ольгой Бузовой обвинила бывшего мужа
Фото: Instagram/lada_dance_official
Звезда конца 90-х Лада Дэнс в ситуации с песней "Baby Tonight" обвинила бывшего гражданского мужа и продюсера Леонида Величковского, сообщает Zakon.kz.
По словам певицы, вопрос с продажей песни тянется много лет, а во всех ее бедах виноват бывший гражданский муж и продюсер Леонид Величковский, с которым сейчас она судится.
При этом Дэнс активно пытается доказать, что в ситуации с Ольгой Бузовой поклонники поп-музыки все все не так поняли.
"Еще раз повторюсь, моя душа по-настоящему радуется, когда мои песни звучат в исполнении талантливых артистов, а ко мне обращаются с искренним интересом", – выдала певица.
Вот только как так вышло, что за два года риторика Дэнс в отношении песни Бузовой так сильно поменялась, в своем посте она не пояснила.
Буквально несколько дней назад Дэнс обвинила Бузову в краже хита.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript