Лада Дэнс в ситуации с Ольгой Бузовой обвинила бывшего мужа

Звезда конца 90-х Лада Дэнс в ситуации с песней "Baby Tonight" обвинила бывшего гражданского мужа и продюсера Леонида Величковского, сообщает Zakon.kz.

По словам певицы, вопрос с продажей песни тянется много лет, а во всех ее бедах виноват бывший гражданский муж и продюсер Леонид Величковский, с которым сейчас она судится.

При этом Дэнс активно пытается доказать, что в ситуации с Ольгой Бузовой поклонники поп-музыки все все не так поняли.

"Еще раз повторюсь, моя душа по-настоящему радуется, когда мои песни звучат в исполнении талантливых артистов, а ко мне обращаются с искренним интересом", – выдала певица.

Вот только как так вышло, что за два года риторика Дэнс в отношении песни Бузовой так сильно поменялась, в своем посте она не пояснила.

Буквально несколько дней назад Дэнс обвинила Бузову в краже хита.