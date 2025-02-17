Николаев, Шуфутинский и Крутой триумфально вернулись к "Третьему сентября"

Фото: Instagram/igor_nikolaev_music

Впервые музыкант Михаил Шуфутинский исполнил композицию под названием "Третье сентября" в 1993 году. Автором музыки стал Игорь Крутой, а стихи написал Игорь Николаев. Песня по-прежнему остается актуальной и любима аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Так, трое музыкантов решили порадовать своих поклонников и исполнили эту песню вместе на юбилее Николаева. "Чудесно, что мои старые добрые друзья Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский пришли на мою юбилейный вечер и мы втроем исполнили наше "коронное" трио "Третье сентября". Все по-честному: спели на концерте у Михаила Захаровича, затем на юбилее у Игоря Яковлевича, и вот теперь у меня! Можем ехать втроем на гастроли!" – написал сам Николаев на странице в Instagram. Также в публикации композитор добавил видео с прошедшего вечера. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Комментаторы по достоинству оценили творческий подход знаменитостей. Игорь Крутой также оставил небольшой отзыв в виде сердечек. Вау! Шуфутинского, конечно, невозможно перепеть, но втроем у вас круто получилось! Я кайфанула.

Просто шедеврально! Прямо тепло воспоминаний из глубины души нахлынуло.

Песня – шедевр.

Это можно слушать вечно.

Лучшие, – пишут другие. Ранее мы сообщали, что на 14 февраля 65-летний Николаев публично признался в любви третьей жене.

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