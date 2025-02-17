Николаев, Шуфутинский и Крутой триумфально вернулись к "Третьему сентября"
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Впервые музыкант Михаил Шуфутинский исполнил композицию под названием "Третье сентября" в 1993 году. Автором музыки стал Игорь Крутой, а стихи написал Игорь Николаев. Песня по-прежнему остается актуальной и любима аудиторией, сообщает Zakon.kz.
Так, трое музыкантов решили порадовать своих поклонников и исполнили эту песню вместе на юбилее Николаева.
"Чудесно, что мои старые добрые друзья Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский пришли на мою юбилейный вечер и мы втроем исполнили наше "коронное" трио "Третье сентября". Все по-честному: спели на концерте у Михаила Захаровича, затем на юбилее у Игоря Яковлевича, и вот теперь у меня! Можем ехать втроем на гастроли!" – написал сам Николаев на странице в Instagram.
Также в публикации композитор добавил видео с прошедшего вечера.
Комментаторы по достоинству оценили творческий подход знаменитостей.
Игорь Крутой также оставил небольшой отзыв в виде сердечек.
- Вау! Шуфутинского, конечно, невозможно перепеть, но втроем у вас круто получилось! Я кайфанула.
- Просто шедеврально! Прямо тепло воспоминаний из глубины души нахлынуло.
- Песня – шедевр.
- Это можно слушать вечно.
- Лучшие, – пишут другие.
Ранее мы сообщали, что на 14 февраля 65-летний Николаев публично признался в любви третьей жене.
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