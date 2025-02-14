65-летний Игорь Николаев признался в любви третьей жене

Фото: VK/igornikolaev__music

Сегодня, в День святого Валентина, многие знаменитости не жалеют слов и публично признаются в чувствах своей второй половине. Композитор Игорь Николаев решил не отставать от тренда и опубликовал снимок с молодой супругой Юлией Проскуряковой, сообщает Zakon.kz.

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