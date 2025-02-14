65-летний Игорь Николаев признался в любви третьей жене
Фото: VK/igornikolaev__music
Сегодня, в День святого Валентина, многие знаменитости не жалеют слов и публично признаются в чувствах своей второй половине. Композитор Игорь Николаев решил не отставать от тренда и опубликовал снимок с молодой супругой Юлией Проскуряковой, сообщает Zakon.kz.
На размещенной фотографии Николаев целует жену в щеку. В подписи немногословно значится:
"С Днем всех влюбленных! Любите и будьте любимы!"
42-летняя Проскурякова не осталась в стороне и написала ответочку:
"И ты – мое счастье!"
Юлия Проскурякова является третьей женой маэстро. Артисты заключили брак в 2010 году.
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Немного ранее секретами 37-летнего супружества поделилась врач Елена Малышева.
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