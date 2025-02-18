60-летняя Алёна Апина заявила о зависти Бейонсе и Дженнифер Лопес к ее нарядам

Экс-солистка группы "Комбинация" Алёна Апина продемонстрировала новые образы для сцены от молодого дизайнера и сделала уверенное заявление. По ее словам, теперь американские звезды Бейонсе и Дженнифер Лопес будут завидовать заслуженной артистке России, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении исполнительница хита "Электричка" уточнила, что в последнее время выходит на сцену только в нарядах от Джемала Махмудова. Также она подчеркнула, что их знакомство уже давно переросло в крепкую дружбу.

"Все его идеи одновременно и дерзкие, и женственные, яркие и нежно-сексуальные. Только единственный раз у нас не совпали ожидания", – пишет Апина.

Далее певица разместила несколько фотографий, на которых она представлена в любимом образе Джемала.

"Он говорит, что Бейонсе и Дженнифер Лопес будут рыдать от зависти. А как по мне, то он немного цирковой". Алена Апина

Впрочем, единого мнения от комментаторов получить не удалось. Если одни подшучивают, что в этом наряде можно петь только композицию "Арлекино", то другие остались довольны.

Стоит отметить, что модельер помогает собирать образы и другим звездам. Таким, как Анастасия Волочкова, Лариса Долина, Лера Кудрявцева и другие.

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