#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Культура и шоу-бизнес

60-летняя Алёна Апина заявила о зависти Бейонсе и Дженнифер Лопес к ее нарядам

Алёна Апина зависть Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 11:27 Фото: Instagram/neapina
Экс-солистка группы "Комбинация" Алёна Апина продемонстрировала новые образы для сцены от молодого дизайнера и сделала уверенное заявление. По ее словам, теперь американские звезды Бейонсе и Дженнифер Лопес будут завидовать заслуженной артистке России, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении исполнительница хита "Электричка" уточнила, что в последнее время выходит на сцену только в нарядах от Джемала Махмудова. Также она подчеркнула, что их знакомство уже давно переросло в крепкую дружбу.

"Все его идеи одновременно и дерзкие, и женственные, яркие и нежно-сексуальные. Только единственный раз у нас не совпали ожидания", – пишет Апина.

Далее певица разместила несколько фотографий, на которых она представлена в любимом образе Джемала.

"Он говорит, что Бейонсе и Дженнифер Лопес будут рыдать от зависти. А как по мне, то он немного цирковой".Алена Апина

Впрочем, единого мнения от комментаторов получить не удалось. Если одни подшучивают, что в этом наряде можно петь только композицию "Арлекино", то другие остались довольны.

Стоит отметить, что модельер помогает собирать образы и другим звездам. Таким, как Анастасия Волочкова, Лариса Долина, Лера Кудрявцева и другие.

Ранее мы сообщали, что Игорь Николаев, Михаил Шуфутинский и Игорь Крутой триумфально вернулись к "Третьему сентября".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Статью о Димаше Кудайбергене опубликовал известный американский журнал
Культура и шоу-бизнес
11:16, Сегодня
Статью о Димаше Кудайбергене опубликовал известный американский журнал
Певец Натан вернулся в семью
Культура и шоу-бизнес
08:52, Сегодня
Певец Натан вернулся в семью
Влад Лисовец подтвердил свои проблемы с онкологией
Культура и шоу-бизнес
07:44, Сегодня
Влад Лисовец подтвердил свои проблемы с онкологией
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: