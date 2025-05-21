Анонсирован второй концерт Дженнифер Лопес – в Алматы

Второй концерт в Казахстане американской поп-звезды Дженнифер Лопес может состояться тоже в августе, но в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом в эфире Qogam News ведущей Динаре Сатжан рассказал главный организатор концертов J.Lo в Казахстане Малик Хасенов.

"В данный момент практически на финальной стадии переговоры с Дженнифер Лопес о проведении второго дополнительного концерта", – сказал он.

Сообщается, что он планируется в Алматы 10 августа 2025 года.

Когда начнется старт продаж, пока неизвестно.

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В начале апреля 2025 года стало известно, что американская поп-звезда Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night, 1 августа. Новость вызвала сильный ажиотаж и в итоге желающие попасть на этот концерт "уронили" сайт продажи билетов.