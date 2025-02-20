Моргенштерн рассказал, каково это – сводить татуировки с лица

Российский рэп- и поп-исполнитель Алишер Моргенштерн сводит татуировки с лица. 20 февраля он решил рассказать поклонникам, что испытывает во время процедуры, сообщает Zakon.kz.

Публикацию с видео процедуры он сделал в Instagram.

"Во-первых, это в 10 раз больнее, чем их набивать. Лазер проникает в кожу и разрушает пигмент, который потом выводится из организма естественным путем. Во-вторых, хотя процедура достаточно быстрая, но таких процедур мне понадобится минимум 10. Сегодня уже вторая. Сводить можно не чаще раза в месяц. А это значит, чистое личико ждем меня только через год-полтора. Так что подумайте 100 раз, прежде чем набивать себе партаки. Ошибки молодости, расплачиваться больно, долго и дорого", – рассказал рэпер.

Уже ни для кого не секрет, что Моргенштерн взялся за ум и решил привести в порядок свой образ жизни. А начал он с реабилитационного центра. Затем решил свести татуировки с лица. Музыкальную карьеру певец не останавливает и успел выпустить новый альбом.