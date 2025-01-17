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Культура и шоу-бизнес

Моргенштерн опубликовал первый пост из рехаба и обратился к поклонникам

Моргенштерн опубликовал первый пост из рехаба и обратился к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 14:52 Фото: Instagram/morgen_shtern
Скандально известный российский рэпер Алишер Моргенштерн, который в конце 2024 года признал себя сверхзависимым человеком, из-за чего решил лечь в реабилитационный центр, наконец, вышел на связь со своими поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 26-летний артист опубликовал в своих соцсетях первый пост из рехаба.

"Я на базе, пожелайте удачи в бою. Всех еще раз благодарю за такую мощную поддержку, веру в меня и грандиозные концертные проводы. Впереди сложный, но интересный путь. Путь ломок, отмен (хотя тут уже привык), страданий, познания своей кукухи и обучения фармить кайф без допингов", – написал 17 января 2025 года Моргенштерн в Telegram-канале.

Он отметил, что поставил цель провести трезвым весь 2025-й, как минимум.

"Присоединяйтесь к челленджу!... Буду на связи, мне разрешили периодически пользоваться мобилой и вести свой "дневник пациента", так что будьте готовы к нытью и очередной порции шизы. Последний бокальчик в самолете поднял за нас и за новую жизнь. Отсчет пошел. День 0", – обратился Моргенштерн к поклонникам.

Рэпер также поделился первым снимком из реабилитационного центра.

Фото: Telegram/alisherhateu

30 декабря 2024 года Моргенштерн признался, что не смог побороть пагубные пристрастия, поэтому взял перерыв в карьере. 5 января 2025 года стало известно, что после ближайших концертов рэпер планирует лечь в реабилитационный центр.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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