Звезда фильма "Рэкетир 2" кардинально сменила имидж
Об этом накануне, 22 июня 2026 года, стало известно из ее страницы в Instagram. Сначала 40-летняя актриса показала свою привычную прическу (прямые волосы ниже плеч), а затем предстала с новой и очень короткой стрижкой.
"Я сейчас в своей эре bixie. Кажется, надолго. Иду показывать своим", – написала Аружан Джазильбекова под постом.
Отметим, что bixie – это название стрижки (гибрид bob + pixie, то есть что-то между бобом и пикси).
Для фона на видео актриса выбрала песню бразильской певицы Ванессы Ранжел "Palpite". Эта композиция стала одним из главных саундтреков к легендарному бразильскому сериалу "Во имя любви" (Por Amor, 1997 год), благодаря чему получила мировую известность.
Друзья, коллеги по цеху и подписчики, увидев новую прическу Джазильбековой, сразу отметили внешнее сходство актрисы с персонажем из бразильского телесериала Миленой и завалили соответствующими вопросами про Нанду. В целом все сошлись во мнении, что Аружан очень идет короткая прическа:
- "Где Нанду?"
- "Суперстильно".
- "Совсем другая Аружан".
- "Минимум каре, думала".
- "Очень круто! Тебе идет".
- "Самая классная стрижка".
- "Самая красивая на свете".
- "Милена, а где твой Нанду?"
- "Ты крутая с любой прической".
- "Во имя любви разблокированы".
- "Офигеть, как классно! Вам идет".
- "Тебе точно любая прическа идет".
- "Какой трек! Какая стрижка! Супер герл!"
- "Только миллениалы знают, откуда трек".
- "Классно, вам идет! Почти как у Милены".
- "Из Элены в Милену. Ну, если про стрижку".
- "Все мамы через это проходят. А ты красотка, тебе все идет".
- "Ержан теперь должен отрасти волосы как Нанду. (Дети 90-х тут?)".
- "Эээээ, разве для тебя каре не было радикальным? Ты перепрыгнула все уровни сразу".
- "После родов длина начинает мешать и хочется легкости, еще и малыш дергает остатки волос".
- "Такая стрижка подходит только для харизматичных, красивых, ярких женщин. Ну мед для глаз".
- "Со стрижкой вы стали еще моложе. Вам очень идет. Лицо открылось и взгляд стал ярче. Вы самая красивая актриса".
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Аружан Джазильбекова и ведущий подкаста "Zamandas" Ержан Алдабергенов поженились в начале 2022 года. 11 ноября 2025 года они впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Сарой.