Звезда фильма "Рэкетир 2" кардинально сменила имидж

Казахстанская актриса, звезда фильма "Рэкетир 2" Аружан Джазильбекова решилась на кардинальную смену имиджа, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 22 июня 2026 года, стало известно из ее страницы в Instagram. Сначала 40-летняя актриса показала свою привычную прическу (прямые волосы ниже плеч), а затем предстала с новой и очень короткой стрижкой.

"Я сейчас в своей эре bixie. Кажется, надолго. Иду показывать своим", – написала Аружан Джазильбекова под постом.

Отметим, что bixie – это название стрижки (гибрид bob + pixie, то есть что-то между бобом и пикси).

Для фона на видео актриса выбрала песню бразильской певицы Ванессы Ранжел "Palpite". Эта композиция стала одним из главных саундтреков к легендарному бразильскому сериалу "Во имя любви" (Por Amor, 1997 год), благодаря чему получила мировую известность.

Друзья, коллеги по цеху и подписчики, увидев новую прическу Джазильбековой, сразу отметили внешнее сходство актрисы с персонажем из бразильского телесериала Миленой и завалили соответствующими вопросами про Нанду. В целом все сошлись во мнении, что Аружан очень идет короткая прическа:

"Где Нанду?"

"Суперстильно".

"Совсем другая Аружан".

"Минимум каре, думала".

"Очень круто! Тебе идет".

"Самая классная стрижка".

"Самая красивая на свете".

"Милена, а где твой Нанду?"

"Ты крутая с любой прической".

"Во имя любви разблокированы".

"Офигеть, как классно! Вам идет".

"Тебе точно любая прическа идет".

"Какой трек! Какая стрижка! Супер герл!"

"Только миллениалы знают, откуда трек".

"Классно, вам идет! Почти как у Милены".

"Из Элены в Милену. Ну, если про стрижку".

"Все мамы через это проходят. А ты красотка, тебе все идет".

"Ержан теперь должен отрасти волосы как Нанду. (Дети 90-х тут?)".

"Эээээ, разве для тебя каре не было радикальным? Ты перепрыгнула все уровни сразу".

"После родов длина начинает мешать и хочется легкости, еще и малыш дергает остатки волос".

"Такая стрижка подходит только для харизматичных, красивых, ярких женщин. Ну мед для глаз".

"Со стрижкой вы стали еще моложе. Вам очень идет. Лицо открылось и взгляд стал ярче. Вы самая красивая актриса".

Аружан Джазильбекова и ведущий подкаста "Zamandas" Ержан Алдабергенов поженились в начале 2022 года. 11 ноября 2025 года они впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Сарой.