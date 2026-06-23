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Культура и шоу-бизнес

Звезда фильма "Рэкетир 2" кардинально сменила имидж

актриса Аружан Джазильбекова, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 10:17 Фото: Instagram/arujazz
Казахстанская актриса, звезда фильма "Рэкетир 2" Аружан Джазильбекова решилась на кардинальную смену имиджа, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 22 июня 2026 года, стало известно из ее страницы в Instagram. Сначала 40-летняя актриса показала свою привычную прическу (прямые волосы ниже плеч), а затем предстала с новой и очень короткой стрижкой.

"Я сейчас в своей эре bixie. Кажется, надолго. Иду показывать своим", – написала Аружан Джазильбекова под постом.

Отметим, что bixie – это название стрижки (гибрид bob + pixie, то есть что-то между бобом и пикси).

Для фона на видео актриса выбрала песню бразильской певицы Ванессы Ранжел "Palpite". Эта композиция стала одним из главных саундтреков к легендарному бразильскому сериалу "Во имя любви" (Por Amor, 1997 год), благодаря чему получила мировую известность.

Друзья, коллеги по цеху и подписчики, увидев новую прическу Джазильбековой, сразу отметили внешнее сходство актрисы с персонажем из бразильского телесериала Миленой и завалили соответствующими вопросами про Нанду. В целом все сошлись во мнении, что Аружан очень идет короткая прическа:

  • "Где Нанду?"
  • "Суперстильно".
  • "Совсем другая Аружан".
  • "Минимум каре, думала".
  • "Очень круто! Тебе идет".
  • "Самая классная стрижка".
  • "Самая красивая на свете".
  • "Милена, а где твой Нанду?"
  • "Ты крутая с любой прической".
  • "Во имя любви разблокированы".
  • "Офигеть, как классно! Вам идет".
  • "Тебе точно любая прическа идет".
  • "Какой трек! Какая стрижка! Супер герл!"
  • "Только миллениалы знают, откуда трек".
  • "Классно, вам идет! Почти как у Милены".
  • "Из Элены в Милену. Ну, если про стрижку".
  • "Все мамы через это проходят. А ты красотка, тебе все идет".
  • "Ержан теперь должен отрасти волосы как Нанду. (Дети 90-х тут?)".
  • "Эээээ, разве для тебя каре не было радикальным? Ты перепрыгнула все уровни сразу".
  • "После родов длина начинает мешать и хочется легкости, еще и малыш дергает остатки волос".
  • "Такая стрижка подходит только для харизматичных, красивых, ярких женщин. Ну мед для глаз".
  • "Со стрижкой вы стали еще моложе. Вам очень идет. Лицо открылось и взгляд стал ярче. Вы самая красивая актриса".

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Аружан Джазильбекова и ведущий подкаста "Zamandas" Ержан Алдабергенов поженились в начале 2022 года. 11 ноября 2025 года они впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Сарой.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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