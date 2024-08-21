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Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится "жить по-новому"

Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится &quot;жить по-новому&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 10:00 Фото: Instagram/aist_i_kapusta
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне, 20 августа 2024 года, разоткровенничалась с подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

29-летняя звезда "Папиных дочек" поблагодарила всех за то, что они интересуются ее состоянием, переживают и продолжают поздравлять с рождением дочери.

"Мы только-только начинаем учиться жить по-новому. Ну а как иначе? Каждый новый член семьи приносит в повседневность новые правила и новые заботы. Совсем скоро, глазом не успеешь моргнуть, начнется все то, что олицетворяет первый снимок: репетиции, выступления, поездки, работа. А пока у меня состояние чаще, как на второй фотографии: я всему умиляюсь, готова расплакаться самыми сладкими слезами от любой милой ерунды и думаю, что … никакая работа, никакие карьерные победы не могут принести в жизнь женщины больше счастья и восторга, чем наше продолжение в детках… Это удивительные переживания. Ради них – все. Ради них – мы сами", – написала Лиза Арзамасова, опубликовав два снимка.

Слова актрисы подтвердили и фолловеры, которые пожелали ее семье счастья:

  • "Лиза, счастья вам!".
  • "Лизонька, наслаждайтесь каждым мгновением. Детки так быстро растут".
  • "Какая вы трогательная умница! Все так! И мы, мамы, все это пережили. Это самое яркое, что есть в жизни! Обнимаю вас!"
  • "Прекрасные слова, Лизонька! Как и эти фотографии. Спасибо, что в счастье не забываете своих подписчиков, друзей. Привет вашей замечательной и чудесной семье!"

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Свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. В 2021 году в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия. В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.

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