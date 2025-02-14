Авербух трогательно обратился к Арзамасовой

Известный российский фигурист и режиссер ледовых шоу Илья Авербух 14 февраля 2025 года, в День всех влюбленных, посвятил молодой супруге – актрисе театра и кино Елизавете Арзамасовой – пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В честь романтического праздника 51-летний заслуженный мастер спорта РФ опубликовал пару снимков с женой.

"Бесконечное счастье любить тебя!" – оставил Илья под публикацией трогательное послание для 29-летней Лизы.

Вместе с тем Авербух обратился к своим подписчикам, которых призвал любить, ценить и быть любимыми.

Без поздравления супруга не оставила и звезда сериала "Папины дочки".

"И 14-го, в любой другой день…", – написала Арзамасова под совместным фото с Авербухом.

Поклонники отметили, что Илья и Лиза – красивая пара, и пожелали им счастья:

"Счастья на долгие годы".

"Какая вы красивая пара".

"Счастье видеть вас счастливыми".

"Глядя на вас, можно каждый день отмечать этот праздник. Люблю вас".

"Волшебные! Созидательные! Созидающие! Любовь приумножающие! Счастья!"

"Пусть будет так всегда! Любите, творите, наслаждайтесь жизнью и друг другом, счастья вам бесконечного".

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