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Культура и шоу-бизнес

Авербух трогательно обратился к Арзамасовой

Авербух трогательно обратился к Арзамасовой, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:48 Фото: Instagram/averbukhofficial
Известный российский фигурист и режиссер ледовых шоу Илья Авербух 14 февраля 2025 года, в День всех влюбленных, посвятил молодой супруге – актрисе театра и кино Елизавете Арзамасовой – пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В честь романтического праздника 51-летний заслуженный мастер спорта РФ опубликовал пару снимков с женой.

"Бесконечное счастье любить тебя!" – оставил Илья под публикацией трогательное послание для 29-летней Лизы.

Вместе с тем Авербух обратился к своим подписчикам, которых призвал любить, ценить и быть любимыми.

Без поздравления супруга не оставила и звезда сериала "Папины дочки".

"И 14-го, в любой другой день…", – написала Арзамасова под совместным фото с Авербухом.

Поклонники отметили, что Илья и Лиза – красивая пара, и пожелали им счастья:

  • "Счастья на долгие годы".
  • "Какая вы красивая пара".
  • "Счастье видеть вас счастливыми".
  • "Глядя на вас, можно каждый день отмечать этот праздник. Люблю вас".
  • "Волшебные! Созидательные! Созидающие! Любовь приумножающие! Счастья!"
  • "Пусть будет так всегда! Любите, творите, наслаждайтесь жизнью и друг другом, счастья вам бесконечного".

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Ранее Лиза Арзамасова опубликовала фотографии со съемок "Папиных дочек". Фолловеры написали, что это долгожданная для них новость, и отметили, что с нетерпением ждут нового сезона популярного телесериала.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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