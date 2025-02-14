Авербух трогательно обратился к Арзамасовой
В честь романтического праздника 51-летний заслуженный мастер спорта РФ опубликовал пару снимков с женой.
"Бесконечное счастье любить тебя!" – оставил Илья под публикацией трогательное послание для 29-летней Лизы.
Вместе с тем Авербух обратился к своим подписчикам, которых призвал любить, ценить и быть любимыми.
Без поздравления супруга не оставила и звезда сериала "Папины дочки".
"И 14-го, в любой другой день…", – написала Арзамасова под совместным фото с Авербухом.
Поклонники отметили, что Илья и Лиза – красивая пара, и пожелали им счастья:
- "Счастья на долгие годы".
- "Какая вы красивая пара".
- "Счастье видеть вас счастливыми".
- "Глядя на вас, можно каждый день отмечать этот праздник. Люблю вас".
- "Волшебные! Созидательные! Созидающие! Любовь приумножающие! Счастья!"
- "Пусть будет так всегда! Любите, творите, наслаждайтесь жизнью и друг другом, счастья вам бесконечного".
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Ранее Лиза Арзамасова опубликовала фотографии со съемок "Папиных дочек". Фолловеры написали, что это долгожданная для них новость, и отметили, что с нетерпением ждут нового сезона популярного телесериала.