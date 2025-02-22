Из ресторана Гордона Рамзи украли фигурки кошек

Из нового лондонского ресторана Гордона Рамзи Lucky Cat 22 Bishopsgate за одну неделю украли 477 фигурок кошек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, ресторатор открыл ресторан в одном из старых зданий Лондона. В заведении были представлены японские фигурки кошек под названием манэки-нэко каждая стоимостью 4,50 фунта стерлингов. Это примерно 2500 тенге.

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Некоторые представители японской культуры считают, что такие фигурки приносят удачу, и они есть в ресторанах Lucky Cat, где подают блюда в азиатском стиле. Таким образом, Рамзи потерял 2146,50 фунта стерлингов, или чуть более одного миллиона тенге за одну неделю. Полиция Лондона заявила, что не получала никаких сообщений о краже из ресторана.

А вот настоящего кота недавно прозвали главной звездой турнира WTA в Дохе. Его дважды угораздило выбежать на корт во время матчей именитых теннисисток.