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Культура и шоу-бизнес

Из ресторана Гордона Рамзи украли фигурки кошек

Ресторан, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 08:48 Фото: Instagram/gordongram
Из нового лондонского ресторана Гордона Рамзи Lucky Cat 22 Bishopsgate за одну неделю украли 477 фигурок кошек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, ресторатор открыл ресторан в одном из старых зданий Лондона. В заведении были представлены японские фигурки кошек под названием манэки-нэко каждая стоимостью 4,50 фунта стерлингов. Это примерно 2500 тенге.

Фото: pixabay

Некоторые представители японской культуры считают, что такие фигурки приносят удачу, и они есть в ресторанах Lucky Cat, где подают блюда в азиатском стиле. Таким образом, Рамзи потерял 2146,50 фунта стерлингов, или чуть более одного миллиона тенге за одну неделю. Полиция Лондона заявила, что не получала никаких сообщений о краже из ресторана.

А вот настоящего кота недавно прозвали главной звездой турнира WTA в Дохе. Его дважды угораздило выбежать на корт во время матчей именитых теннисисток.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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