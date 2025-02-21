Самая известная модель с проблемной кожей выходит замуж

На днях самая известная модель с витилиго Винни Харлоу объявила о помолвке, сообщает Zakon.kz.

30-летняя модель сказала "да" своему возлюбленному баскетболисту Кайлу Кузме, который встал на одно колено в небе на борту частного джета. Дизайн колечка с бриллиантом в 8,5 карат жених разрабатывал сам несколько месяцев.

Фото: Instagram/voguemagazine

Пара уже успела рассказать подписчикам в запрещенной соцсети о радостном событии. Винни и Кайл опубликовали несколько фото, на которых они целуются в самолете. На том самом пальце у Винни трудно не заметить помолвочное кольцо.

Это событие влюбленные отпраздновали на Карибах в компании родных, которые уже поджидали там ничего не подозревающую невесту.

А вот модель для модного бренда Next посчитали слишком худой, поэтому рекламу с ее участием запретили в Великобритании.