Скончался основатель казахстанской детской хирургии Камал Ормантаев

Не стало известного академика – основателя казахстанской детской хирургии Камала Ормантаева. Ему было 88 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 февраля 2025 года рассказал его сын Жарас Ормантай.

"Сегодня ночью не стало моего дорогого отца, основателя казахстанской детской хирургии – академика Камала Ормантаева", – написал он в Facebook.

Камал Саруарович Ормантаев – врач-педиатр, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки, академик НАН РК, академик и вице-президент Академии профилактической медицины Казахстана, лауреат Государственной премии РК. В 1968-2011 годах заведовал кафедрой детской хирургии КазНМУ, также был деканом педиатрического факультета Алма-Атинского медицинского института (1978-1980, 1989-1991) и директором Научного центра педиатрии и детской хирургии РК (1980-1993). Выполнил около 20 тыс. хирургических вмешательств, первым в Казахстане выполнил торакопластику при врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у детей.

11 января 2025 года стало известно, что ушел из жизни известный казахстанский ученый Мекемтас Мырзахметов.