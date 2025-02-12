Скончался основатель казахстанской детской хирургии Камал Ормантаев
Об этом 12 февраля 2025 года рассказал его сын Жарас Ормантай.
"Сегодня ночью не стало моего дорогого отца, основателя казахстанской детской хирургии – академика Камала Ормантаева", – написал он в Facebook.
Камал Саруарович Ормантаев – врач-педиатр, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки, академик НАН РК, академик и вице-президент Академии профилактической медицины Казахстана, лауреат Государственной премии РК. В 1968-2011 годах заведовал кафедрой детской хирургии КазНМУ, также был деканом педиатрического факультета Алма-Атинского медицинского института (1978-1980, 1989-1991) и директором Научного центра педиатрии и детской хирургии РК (1980-1993). Выполнил около 20 тыс. хирургических вмешательств, первым в Казахстане выполнил торакопластику при врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у детей.
11 января 2025 года стало известно, что ушел из жизни известный казахстанский ученый Мекемтас Мырзахметов.