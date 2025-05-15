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Культура и шоу-бизнес

"Малыш будет танцором диско": Беркут показал, как помогает беременной Аише на кухне

"Малыш будет танцором диско": Беркут показал, как помогает беременной Аише на кухне, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 13:43 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) в очередной раз развеселила своих подписчиков в Instagram домашним видео, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 14 мая 2025 года, супруги опубликовали ролик, снятый на кухне.

"Нужно помогать своей беременной жене", – написал 46-летний Беркут под публикацией.

Поклонники одарили пару комплиментами, но больше всего теплых слов получила 36-летняя Аиша:

  • "Приятная парочка".
  • "Какая она уютная!"
  • "Самые любимые наши".
  • "Аиша, у вас случайно не двойня?"
  • "Желаю вам благополучных родов".
  • "Молодец. Беркут, Аиша – красотка".
  • "Кажется, приближается день родов. Легких вам родов".
  • "Вы что, до сих пор танцуете? Я думала, вы уже рожаете".
  • "У вас малыш будет как танцор диско, сразу с танцами родится. Легких родов супруге".
  • "Круто двигаетесь, Аиша, несмотря на ваше замечательное положение. Продолжайте в том же духе".

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