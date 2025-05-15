"Малыш будет танцором диско": Беркут показал, как помогает беременной Аише на кухне

Фото: Instagram/berkut_aibekjan

Семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) в очередной раз развеселила своих подписчиков в Instagram домашним видео, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 14 мая 2025 года, супруги опубликовали ролик, снятый на кухне. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B E R K U T (@berkut_aibekjan) "Нужно помогать своей беременной жене", – написал 46-летний Беркут под публикацией. Поклонники одарили пару комплиментами, но больше всего теплых слов получила 36-летняя Аиша: "Приятная парочка".

"Какая она уютная!"

"Самые любимые наши".

"Аиша, у вас случайно не двойня?"

"Желаю вам благополучных родов".

"Молодец. Беркут, Аиша – красотка".

"Кажется, приближается день родов. Легких вам родов".

"Вы что, до сих пор танцуете? Я думала, вы уже рожаете".

"У вас малыш будет как танцор диско, сразу с танцами родится. Легких родов супруге".

"Круто двигаетесь, Аиша, несмотря на ваше замечательное положение. Продолжайте в том же духе". Материал по теме Танцующие Беркут и Аиша очаровали своих поклонников 30 апреля 2025 года Беркут и Аиша опубликовали видео, в котором повторили одну из культовых сцен фильма "Любовь и голуби".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: