"Малыш будет танцором диско": Беркут показал, как помогает беременной Аише на кухне
Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) в очередной раз развеселила своих подписчиков в Instagram домашним видео, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 14 мая 2025 года, супруги опубликовали ролик, снятый на кухне.
"Нужно помогать своей беременной жене", – написал 46-летний Беркут под публикацией.
Поклонники одарили пару комплиментами, но больше всего теплых слов получила 36-летняя Аиша:
- "Приятная парочка".
- "Какая она уютная!"
- "Самые любимые наши".
- "Аиша, у вас случайно не двойня?"
- "Желаю вам благополучных родов".
- "Молодец. Беркут, Аиша – красотка".
- "Кажется, приближается день родов. Легких вам родов".
- "Вы что, до сих пор танцуете? Я думала, вы уже рожаете".
- "У вас малыш будет как танцор диско, сразу с танцами родится. Легких родов супруге".
- "Круто двигаетесь, Аиша, несмотря на ваше замечательное положение. Продолжайте в том же духе".
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