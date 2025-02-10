Танцующие Беркут и Аиша очаровали своих поклонников
Фото: Instagram/berkut_aibekjan
7 февраля 2025 года семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) порадовала подписчиков в Instagram теплым домашним видео, сообщает Zakon.kz.
На ролике 46-летний артист танцует со своей беременной 36-летней супругой, а также исполняет народную песню "Сәулем-ай".
"Вообще, танцевать и петь – очень трудно, но прикольно", – написал под публикацией Беркут.
Подписчики одарили супругов комплиментами и в очередной раз назвали их самой красивой парой на казахстанской эстраде. Айбек и Виктория Жансеитовы очаровали поклонников своей простотой:
- "Обожаю вашу семью!"
- "Самая красивая пара на эстраде".
- "Красивая пара. Обожаю ваши песни".
- "Берегите ее, она у вас замечательная".
- "Такие классные! Огонь! Дай Аллах вам счастья".
- "Классные такие, все естественно, без понтов... и на душе тепло как-то".
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Ранее известная журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан назвала Беркута и Аишу самой гармоничной парой казахстанского шоу-бизнеса.
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