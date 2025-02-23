Красивее вас и похожа на папу: фото дочери Баян Алагузовой вызвало споры в Сети

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 23 февраля на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой позирует со своей дочерью Айару, сообщает Zakon.kz.

Продюсер сейчас вместе со своей семьей находится в Таиланде. "Доченька", – написала Алагузова под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Фотография вызвала жаркие обсуждения в комментариях. Некоторые подписчики считают, что Айару похожа на папу, бывшего мужа Алагузовой, а другие уверены, что девушка – копия мамы. Она идеально красивая, даже красивее вас, извиняюсь, но она похожа не на вас, на папу больше.

Доча копия папы! Красавицы!

Айару очень красивая, похожа на маму!

Очень близка с мамой, почти все время возле нее. Ранее в семье Баян Алагузовой вновь отметили важный праздник.

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