#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.47
525.83
5.68
Культура и шоу-бизнес

Красивее вас и похожа на папу: фото дочери Баян Алагузовой вызвало споры в Сети

Красивее вас и похожа на папу: фото дочери Баян Алагузовой вызвало споры в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 20:35 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 23 февраля на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой позирует со своей дочерью Айару, сообщает Zakon.kz.

Продюсер сейчас вместе со своей семьей находится в Таиланде. 

"Доченька", – написала Алагузова под постом. 

Фотография вызвала жаркие обсуждения в комментариях. Некоторые подписчики считают, что Айару похожа на папу, бывшего мужа Алагузовой, а другие уверены, что девушка – копия мамы. 

  • Она идеально красивая, даже красивее вас, извиняюсь, но она похожа не на вас, на папу больше.
  • Доча копия папы! Красавицы!
  • Айару очень красивая, похожа на маму!
  • Очень близка с мамой, почти все время возле нее.

Ранее в семье Баян Алагузовой вновь отметили важный праздник. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем
Культура и шоу-бизнес
19:40, Сегодня
Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем
Беременная Ида Галич провела откровенную фотосессию в Антарктиде
Культура и шоу-бизнес
10:10, Сегодня
Беременная Ида Галич провела откровенную фотосессию в Антарктиде
Елена Малышева сообщила о тяжелом состоянии 91-летней мамы
Культура и шоу-бизнес
07:17, Сегодня
Елена Малышева сообщила о тяжелом состоянии 91-летней мамы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: