Красивее вас и похожа на папу: фото дочери Баян Алагузовой вызвало споры в Сети
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 23 февраля на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой позирует со своей дочерью Айару, сообщает Zakon.kz.
Продюсер сейчас вместе со своей семьей находится в Таиланде.
"Доченька", – написала Алагузова под постом.
Фотография вызвала жаркие обсуждения в комментариях. Некоторые подписчики считают, что Айару похожа на папу, бывшего мужа Алагузовой, а другие уверены, что девушка – копия мамы.
- Она идеально красивая, даже красивее вас, извиняюсь, но она похожа не на вас, на папу больше.
- Доча копия папы! Красавицы!
- Айару очень красивая, похожа на маму!
- Очень близка с мамой, почти все время возле нее.
Ранее в семье Баян Алагузовой вновь отметили важный праздник.
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