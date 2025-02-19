В семье Баян Алагузовой вновь отмечают важный праздник

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 19 февраля 2025 года поделилась со своими подписчиками в Instagram очередной радостью – ее младшей дочери Алме исполнилось полгодика, сообщает Zakon.kz.

Чуть ранее, 5 февраля, многодетная Алагузова показала, как в кругу семьи отметили первое полугодие дочери Алисы.

Сегодня в Stories 51-летняя Баян, которая уже длительное время находится в Таиланде, опубликовала фото торта к важному празднику младшей дочери.

"Алмусен 6 месяцев", – следует из записи на десерте.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

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5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. Через две недели Алагузова рассказала о рождении еще одной дочери, которую назвали Алмой.