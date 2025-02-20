Одна из самых красивых пар Турции показала подросших сыновей

Актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, которых считают одной из самых красивых, богатых и успешных пар в турецком кинематографе, поздравили младшего сына с днем рождения. Керему отпраздновали два года. А в апреле их старшему наследнику Карану исполнится шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Звездные родители поделились фотографиями с торжества в своих Instagram 19 февраля 2025 года.

"Мой Керем. Мой сын, пахнущий цветами, мой драгоценный... Я так сильно тебя люблю", – подписала снимки 38-летняя Фахрие.

Ее супруг, 40-летний Бурак, был немногословен и написал: "Моему Керему два года".

Поклонники отметили, что сыновья Озчивит и Эвджен заметно подросли, а также поздравили их младшего с двухлетием:

"С днем рождения, маленький принц";

"Пусть ваш дом будет наполнен радостью";

"Пусть ваша прекрасная семья всегда будет счастлива и здорова";

"С днем ​​рождения, Керем. Пусть у него будет много счастливых лет".

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Ранее сообщалось, что Бурак Озчивит устроил переполох в Кремлевском дворце. Звезда "Королек – птичка певчая" принял участие в концерте "Музыка турецких сериалов", а его фанатки устроили там такую давку, что ему пришлось спасаться за кулисами.