Одна из самых красивых пар Турции показала подросших сыновей
Фото: Instagram/evcenf
Актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, которых считают одной из самых красивых, богатых и успешных пар в турецком кинематографе, поздравили младшего сына с днем рождения. Керему отпраздновали два года. А в апреле их старшему наследнику Карану исполнится шесть лет, сообщает Zakon.kz.
Звездные родители поделились фотографиями с торжества в своих Instagram 19 февраля 2025 года.
"Мой Керем. Мой сын, пахнущий цветами, мой драгоценный... Я так сильно тебя люблю", – подписала снимки 38-летняя Фахрие.
Ее супруг, 40-летний Бурак, был немногословен и написал: "Моему Керему два года".
Поклонники отметили, что сыновья Озчивит и Эвджен заметно подросли, а также поздравили их младшего с двухлетием:
- "С днем рождения, маленький принц";
- "Пусть ваш дом будет наполнен радостью";
- "Пусть ваша прекрасная семья всегда будет счастлива и здорова";
- "С днем рождения, Керем. Пусть у него будет много счастливых лет".
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Ранее сообщалось, что Бурак Озчивит устроил переполох в Кремлевском дворце. Звезда "Королек – птичка певчая" принял участие в концерте "Музыка турецких сериалов", а его фанатки устроили там такую давку, что ему пришлось спасаться за кулисами.
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