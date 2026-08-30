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Культура и шоу-бизнес

Бурак Озчивит не пришел на свадьбу родной сестры

Сестра Бурака Озчивита вышла замуж, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 02:30 Фото: Instagram/burakozcivit
Известный турецкий актер Бурак Озчивит и его супруга Фахрие Эвджен пропустили в минувшие выходные свадьбу Бурчун Озчивит, сообщает Zakon.kz.

Свадьба сестры турецкого актера Бурака Озчивита стала одним из обсуждаемых событий в Бафре. Однако внимание гостей и поклонников привлекло не само торжество, а отсутствие близких людей невесты – брата Бурака Озчивита и его жены.

Бурчун вошла в свадебный зал под руку с отцом Бюлентом Озчивитом, а знаменитый брат на празднике так и не появился.

Родители актера объяснили отсутствие сына съемками в Адане.

"Сердцем он с нами, но приехать сам не смог", – ответил на вопрос журналиста отец актера.

Со слов мамы Бурака, семья поговорила по видеосвязи. Она рассказала, что сын помог материально, оказав им большую поддержку.

Тем не менее поклонники продолжают обсуждать отсутствие популярной турецкой пары на таком важном семейном событии. Такое положение дел стало главной темой после свадьбы.

Другой турецкий актер, получивший мировую известность благодаря роли Серкана Болата в популярном сериале "Постучись в мою дверь", перенес операцию о чем рассказал в соцсетях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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