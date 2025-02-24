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Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва устроила скандал в израильском ресторане

Скандал Аллы Пугачёвой в ресторане Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 08:33 Фото: pixabay
На днях российская эстрадная певица Алла Пугачёва поскандалила с официантами в ресторане Израиля, сообщает Zakon.kz.

Живущая сейчас между Израилем и Кипром певица попала в неловкую ситуацию из-за незнания иврита. Как рассказал политик Яков Кедми на YouTube-канале Stmegi TV, его супруга недавно стала свидетелем неприятной сцены, когда экс-примадонна российской эстрады скандалила с официанткой в ресторане, но никто из персонала не понимал, что она хочет.

По его словам, Пугачёва так и не поняла, почему для личности ее масштаба не нашли свободный столик. При этом она начала скандалить по-русски, но никто из персонала ее не понимал. Тогда на исполнительницу обратили внимание возрастные дамы, которые и опознали певицу. Среди них как раз и находилась жена Якова Кедми.

Он добавил, что Пугачёву не показывают по телевидению в Израиле, поэтому местная молодежь не знает в лицо знаменитую российскую певицу.

А вот 62-летняя голливудская дива Деми Мур привлекла внимание фотографов в Калифорнии. Она предстала перед публикой в откровенном платье.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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