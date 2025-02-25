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Культура и шоу-бизнес

Ковальчук опубликовала фото с Чумаковым 17-летней давности

Ковальчук опубликовала архивное фото с Чумаковым 17-летней давности, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:37 Фото: Instagram/juliakovalchuk
42-летняя российская исполнительница Юлия Ковальчук публично обратилась к супругу Алексею Чумакову. Их пара считается одной из самых крепких в сфере шоу-бизнеса. Актриса поздравила мужа с годовщиной отношений, сообщает Zakon.kz.

Экс-солистка "Блестящих" показала подписчикам снимок, который стоит у них дома в рамке.

В подписи к публикации значится следующее:

"17 лет есть только ты и я. Еще Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе".

Комментаторы оставили ряд добрых пожеланий:

  • Будьте нашим примером еще очень-очень много лет.
  • Долгих и счастливых лет вместе!
  • Кажется, так много лет и так мало дней.
  • Поздравляю! Берегите свою семью.
  • До мурашек.

Пара официально зарегистрировала отношения в 2013 году. До этого они встречались пять лет. В 2017 году у певцов родилась девочка Амелия, а через шесть лет – Алисия. Артисты скрывают своих дочерей и не публикуют фото с ними в соцсетях. Чумаков и Ковальчук отмечали, что это их принципиальная позиция и они не собираются "хайповать на детях".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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