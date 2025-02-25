Ковальчук опубликовала фото с Чумаковым 17-летней давности
Фото: Instagram/juliakovalchuk
42-летняя российская исполнительница Юлия Ковальчук публично обратилась к супругу Алексею Чумакову. Их пара считается одной из самых крепких в сфере шоу-бизнеса. Актриса поздравила мужа с годовщиной отношений, сообщает Zakon.kz.
Экс-солистка "Блестящих" показала подписчикам снимок, который стоит у них дома в рамке.
В подписи к публикации значится следующее:
"17 лет есть только ты и я. Еще Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе".
Комментаторы оставили ряд добрых пожеланий:
- Будьте нашим примером еще очень-очень много лет.
- Долгих и счастливых лет вместе!
- Кажется, так много лет и так мало дней.
- Поздравляю! Берегите свою семью.
- До мурашек.
Пара официально зарегистрировала отношения в 2013 году. До этого они встречались пять лет. В 2017 году у певцов родилась девочка Амелия, а через шесть лет – Алисия. Артисты скрывают своих дочерей и не публикуют фото с ними в соцсетях. Чумаков и Ковальчук отмечали, что это их принципиальная позиция и они не собираются "хайповать на детях".
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