Ковальчук опубликовала фото с Чумаковым 17-летней давности

42-летняя российская исполнительница Юлия Ковальчук публично обратилась к супругу Алексею Чумакову. Их пара считается одной из самых крепких в сфере шоу-бизнеса. Актриса поздравила мужа с годовщиной отношений, сообщает Zakon.kz.

Экс-солистка "Блестящих" показала подписчикам снимок, который стоит у них дома в рамке.

В подписи к публикации значится следующее:

"17 лет есть только ты и я. Еще Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе".

Комментаторы оставили ряд добрых пожеланий:

Будьте нашим примером еще очень-очень много лет.

Долгих и счастливых лет вместе!

Кажется, так много лет и так мало дней.

Поздравляю! Берегите свою семью.

До мурашек.

Пара официально зарегистрировала отношения в 2013 году. До этого они встречались пять лет. В 2017 году у певцов родилась девочка Амелия, а через шесть лет – Алисия. Артисты скрывают своих дочерей и не публикуют фото с ними в соцсетях. Чумаков и Ковальчук отмечали, что это их принципиальная позиция и они не собираются "хайповать на детях".