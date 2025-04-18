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Культура и шоу-бизнес

Алексей Чумаков снова сделал скандальное заявление по отношению к Юлии Ковальчук

Алексей Чумаков рассказал о симпатии к красивым женщинам, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 04:40 Фото: Instagram/alexchumakoff
Российский исполнитель Алексей Чумаков в очередной раз допустил скандальное заявление по отношению к своей супруге и певице Юлии Ковальчук, сообщает Zakon.kz.

На днях в "Шоу Воли" Чумаков заявил, что не скрывает от жены и от всех остальных, что засматривается на красивых женщин. Певец уверен, что для мужчины это естественно.

"Если мужчина не заглядывается на женщин, если его не вдохновляет женский пол в принципе… А для чего женщине одеваться? Для чего женщина делает мейкап? Чтобы нравиться мужчинам! Вот я вижу красивую женщину – Моника Беллуччи. Ну я заглядываюсь на этого человека", – эмоционально заявил Алексей.

Ковальчук не стала публично ревновать супруга. Она тоже оценила привлекательность итальянской актрисы и призналась, что и женщины в свою очередь засматриваются на красивых мужчин. Сама Юлия не исключение. Она назвала имя певца, который ей нравится внешне, и им оказался вовсе не ее муж, а Сосо Павлиашвили.

Предыдущий скандал разгорелся после того, как в сети появились фрагменты интервью с Чумаковым, в котором он признался, что выбирал супругу по сомнительному и заявил, что люди в браке ничего не должны друг другу. Эти фразы возмутили подписчиков: они обвинили Чумакова в неуважении к жене, при том, что пара состоит в отношениях 18 лет и воспитывает двух детей.

А вот дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур ностальгирует по совместному прошлому своих родителей. Недавно она показала архивное фото молодых актеров.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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