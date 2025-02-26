Умерла актриса Мишель Трахтенберг – звезда сериалов "Баффи" и "Сплетница"

26 февраля 2025 года стало известно о смерти 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг. Ее тело обнаружили в нью-йоркской квартире звезды кинематографа, сообщает Zakon.kz.

Причина смерти пока не установлена, пишет Variety.

Мишель Трахтенберг начала сниматься в трехлетнем возрасте в рекламных роликах. Первой большой ролью актрисы стало воплощение Хэрриет М. Уэлш в фильме "Шпионка Хэрриэт" в 1996 году. После этого девушка также стала известна по роли Дон Саммерс в сериале "Баффи – истребительница вампиров".

В 2004 году Мишель появилась в знаменитой комедии "Евротур", где сыграла героиню по имени Дженни. В 2008 году актриса снималась в сериале "Сплетница" где ей досталась роль Джорджины Спаркс.

Всего за свою карьеру Трахтенберг сыграла в более чем 50 проектах.

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