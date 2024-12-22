#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
523.86
544.34
5.11
Культура и шоу-бизнес

В Санкт-Петербурге нашли мертвой экс-невестку Марии Шукшиной

В Санкт-Петербурге нашли мертвой экс-невестку Марии Шукшиной, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 01:16 Фото: Instagram/shukshina_maria
22 декабря стало известно о смерти 26-летней Фрейи Зильбер, экс-невестки актрисы Марии Шукшиной. Тело девушки обнаружили в квартире на улице Народной в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, рядом находились шприцы и трубка для курительных смесей. Причина смерти пока не установлена и станет известна после экспертизы.

Фрейя Зильбер в 2017 году заявила о беременности от сына Шукшиной Макара Касаткина на шоу Андрея Малахова. После рождения ребенка тест ДНК подтвердил его отцовство. Мария Шукшина публично признала внука Марка.

Известно, что Фрейя боролась с зависимостью. В 2020 году она прошла лечение в реабилитационном центре, после чего попросила семью Шукшиных взять сына на воспитание. Они согласились, но Фрейя продолжала навещать ребенка.

Родственники утверждают, что пагубные привычки Зильбер повлияли и на Макара. По словам Анны Трегубенко, сестры Касаткина, Фрейя подсадила его на наркотики. Несмотря на временные улучшения, ситуация оставалась сложной.

17 декабря 2024 года стало известно о кончине Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Янис Тимма перед смертью взял у Анны Седоковой крупную сумму денег
Культура и шоу-бизнес
00:04, 23 декабря 2024
Янис Тимма перед смертью взял у Анны Седоковой крупную сумму денег
Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников
Культура и шоу-бизнес
23:10, 22 декабря 2024
Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников
Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков
Культура и шоу-бизнес
20:37, 22 декабря 2024
Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: