В Санкт-Петербурге нашли мертвой экс-невестку Марии Шукшиной

22 декабря стало известно о смерти 26-летней Фрейи Зильбер, экс-невестки актрисы Марии Шукшиной. Тело девушки обнаружили в квартире на улице Народной в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, рядом находились шприцы и трубка для курительных смесей. Причина смерти пока не установлена и станет известна после экспертизы.

Фрейя Зильбер в 2017 году заявила о беременности от сына Шукшиной Макара Касаткина на шоу Андрея Малахова. После рождения ребенка тест ДНК подтвердил его отцовство. Мария Шукшина публично признала внука Марка.

Известно, что Фрейя боролась с зависимостью. В 2020 году она прошла лечение в реабилитационном центре, после чего попросила семью Шукшиных взять сына на воспитание. Они согласились, но Фрейя продолжала навещать ребенка.

Родственники утверждают, что пагубные привычки Зильбер повлияли и на Макара. По словам Анны Трегубенко, сестры Касаткина, Фрейя подсадила его на наркотики. Несмотря на временные улучшения, ситуация оставалась сложной.

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