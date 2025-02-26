Осужденный Михаил Ефремов может выйти досрочно

26 февраля стало известно, что российский актер Михаил Ефремов хочет выйти по УДО и уже подал официальное прошение. Соответствующий запрос появился на сайте Алексеевского районного суда Белгородской области, сообщает Zakon.kz.

Материалы переданы в производство 25 февраля. Само заседание запланировано на утро 24 марта. По информации Mash, актеру одобрили ходатайство из-за серьезных проблем со здоровьем. Ефремова давно мучает хроническая болезнь легких.

Друзья и близкие 61-летнего артиста надеются на его скорейшее возвращение домой.

"У меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь… На уровне души, то есть это не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли", – говорит об отце сын Никита.

Ефремова осудили в 2020 году за смертельное ДТП, в котором погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Артисту дали восемь лет лишения свободы, но затем снизили срок до семи с половиной.

Ранее семья Жанны Фриске эмоционально отреагировала на интервью Шепелева об артистке и их сыне.