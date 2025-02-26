Семья Жанны Фриске эмоционально отреагировала на интервью Шепелева об артистке и их сыне

Гражданский муж российской эстрадной певицы Жанны Фриске – телеведущий и продюсер Дмитрий Шепелев – впервые за почти 10 лет прервал молчание после смерти артистки и дал большое интервью. На это эмоционально отреагировали отец и сестра певицы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru Владимир Фриске отметил, что после выхода интервью несостоявшегося зятя журналисты пытаются взять у него комментарий.

"Мне пишут из разных СМИ и звонят с радиостанций. Скидывают отрывки его интервью. Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот если что-то связанное с Платоном и его жизнью – я почитаю и посмотрю", – заявил отец Жанны.

Многие паблики растащили интервью Шепелева, разбив его на фрагменты, один из которых не смогла обойти сестра Жанны. Наталья оставила комментарий, отметив, что из Дмитрия "так себе актер".

"Такой бред. Дима, Дима.. Это ты, милый мой, продавал всю информацию и показывал своего сына еще совсем маленьким журналистам, когда мы пытались спрятать ребенка от камер...", – написала сестра Фриске.

Отметим, что в интервью Надежде Стрелец телеведущий рассказал, почему запретил родным Жанны общаться с сыном, что произошло между ним и папой певицы, как маленький Платон попрощался с мамой и многое другое.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после длительной борьбы с раком, который ей диагностировали в середине 2013 года. Ей было 40 лет.