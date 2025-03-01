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Культура и шоу-бизнес

Джулия Робертс получила медаль от министра культуры Франции

Джулии Робертс в Париже вручили медаль кавалера Ордена искусств и литературы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 03:33 Фото: Instagram/juliaroberts
28 февраля министр культуры Франции Рашида Дати вручила Джулии Робертс знак кавалера Ордена Искусств и литературы, сообщает Zakon.kz.

Встреча 57-летней американской актрисы и французской чиновницы прошла в Париже в рамках вручения премии "Золотой глобус". Об этом министр культуры Франции рассказала на своей странице в Х.

Орден Искусств и литературы – престижная французская награда, которой отмечают людей, внесших значительный вклад в искусство и культуру.

Министром культуры Франции Рашида Дати стала в январе 2024 года. До этого она была пресс-секретарем президента Николя Саркози, в 2007-2009 годах занимала пост министра юстиции.

В Париже также определили победителей французской национальной кинопремии "Сезар". Церемонию проводили в 2025 году в 50-й раз.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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