Джулия Робертс получила медаль от министра культуры Франции
Встреча 57-летней американской актрисы и французской чиновницы прошла в Париже в рамках вручения премии "Золотой глобус". Об этом министр культуры Франции рассказала на своей странице в Х.
Actrice d’exception, icône intemporelle, Julia Roberts a marqué l’histoire du cinéma par son talent et son charisme.— Rachida Dati ن (@datirachida) February 28, 2025
Honorée de lui remettre les insignes de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, avant qu’elle reçoive un César d’honneur ce soir à @OLYMPIAHALL.
Avec… pic.twitter.com/g507ecQ4zN
Орден Искусств и литературы – престижная французская награда, которой отмечают людей, внесших значительный вклад в искусство и культуру.
Министром культуры Франции Рашида Дати стала в январе 2024 года. До этого она была пресс-секретарем президента Николя Саркози, в 2007-2009 годах занимала пост министра юстиции.
В Париже также определили победителей французской национальной кинопремии "Сезар". Церемонию проводили в 2025 году в 50-й раз.