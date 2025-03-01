Джулия Робертс получила медаль от министра культуры Франции

28 февраля министр культуры Франции Рашида Дати вручила Джулии Робертс знак кавалера Ордена Искусств и литературы, сообщает Zakon.kz.

Встреча 57-летней американской актрисы и французской чиновницы прошла в Париже в рамках вручения премии "Золотой глобус". Об этом министр культуры Франции рассказала на своей странице в Х.

Actrice d’exception, icône intemporelle, Julia Roberts a marqué l’histoire du cinéma par son talent et son charisme.



Honorée de lui remettre les insignes de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, avant qu’elle reçoive un César d’honneur ce soir à @OLYMPIAHALL.



Avec… pic.twitter.com/g507ecQ4zN — Rachida Dati ن (@datirachida) February 28, 2025

Орден Искусств и литературы – престижная французская награда, которой отмечают людей, внесших значительный вклад в искусство и культуру.

Министром культуры Франции Рашида Дати стала в январе 2024 года. До этого она была пресс-секретарем президента Николя Саркози, в 2007-2009 годах занимала пост министра юстиции.

В Париже также определили победителей французской национальной кинопремии "Сезар". Церемонию проводили в 2025 году в 50-й раз.