Певице Анне Семенович исполнилось 45 лет

1 марта яркая фигура российского шоу-бизнеса, певица, актриса и телеведущая Анна Семенович отметила 45-летие, сообщает Zakon.kz.

В юные годы она блистала на льду, но в 2001 году была вынуждена бросить спорт из-за удаления мениска. Сегодня Анна продолжает радовать поклонников своими творческими проектами и остается одной из самых обсуждаемых личностей в медиа-пространстве.

С днем рождения певицу поздравили множество известных медиа-изданий. По словам самой Семенович, она не планирует подводить какие-либо итоги.

"Двигаюсь вперед и точно знаю, что в 40 жизнь только начинается", – подчеркнула певица.

Анну часто упрекают, что она никак не может определиться с выбором мужа и не спешит становиться матерью. Но и в этом артистка демонстрирует незаурядную волю к победе. Семенович пообещала фанатам, что она скоро их порадует сообщением о свадьбе и успеет стать мамой, несмотря на "тикающие часики".

А вот бывший свекор Анны Седоковой приглашает ее приехать для обсуждения некоторых вопросов.