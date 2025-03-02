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Культура и шоу-бизнес

Певице Анне Семенович исполнилось 45 лет

45 лет исполнилось певице Анне Семенович, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 07:27 Фото: Instagram/russkoe_radio
1 марта яркая фигура российского шоу-бизнеса, певица, актриса и телеведущая Анна Семенович отметила 45-летие, сообщает Zakon.kz.

В юные годы она блистала на льду, но в 2001 году была вынуждена бросить спорт из-за удаления мениска. Сегодня Анна продолжает радовать поклонников своими творческими проектами и остается одной из самых обсуждаемых личностей в медиа-пространстве.

С днем рождения певицу поздравили множество известных медиа-изданий. По словам самой Семенович, она не планирует подводить какие-либо итоги.

"Двигаюсь вперед и точно знаю, что в 40 жизнь только начинается", – подчеркнула певица.

Анну часто упрекают, что она никак не может определиться с выбором мужа и не спешит становиться матерью. Но и в этом артистка демонстрирует незаурядную волю к победе. Семенович пообещала фанатам, что она скоро их порадует сообщением о свадьбе и успеет стать мамой, несмотря на "тикающие часики".

А вот бывший свекор Анны Седоковой приглашает ее приехать для обсуждения некоторых вопросов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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