"Круче Бузовой": россиянка удивляет СНГ вокалом

Жительница России из Архангельска Ксения Хабарова, выступающая как певица КМХ, прославилась в соцсетях благодаря песням собственного сочинения. Одни считают ее творчество спорным, другие – хвалят за смелость, сообщает Zakon.kz.

Первую песню КМХ опубликовала во "ВКонтакте" в 2023 году. С тех пор в соцсети появились восемь ее синглов и один мини-альбом, который называется "Ксения Хабарова".

В этом альбоме впервые появилась песня "Свободная", которая сейчас стала визитной карточкой исполнительцы. Она "выстрелила" через небольшой видео-отрывок с концерта. Помимо Ксении, на сцене была подтанцовка из двух девушек, а само выступление шло с живым вокалом.

Видео "Свободная" собрало в Instagram наибольшее количество просмотров, чем другие песни певицы – почти четыре миллиона.



Также публикация собрала огромное количество комментариев: над песней и исполнительницей иронизируют, прося прощения у Ольги Бузовой, которая по их мнению отличается "более поставленным голосом".

При этом на ее аккаунт подписываются звезды российского шоу-бизнеса. Среди них Михаил Галустян, Варнава и Елена Воробей.

"Человек имеет право здесь петь, мы имеем право здесь писать", – прокомментировал видео юморист.

Сейчас Ксения Хабарова собирается продолжить свои концерты – на этот раз уже за пределами Архангельска. Она собирается совершить тур по России, который тоже называется "Свободная".

Ранее сама Ольга Бузова посягнула на хит Бритни Спирс 27-летней давности.