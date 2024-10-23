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Россиянка в 40 лет обнаружила, что родилась 83 июня

Россиянка в 40 лет обнаружила, что родилась 83 июня, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 14:43 Фото: pexels
В России жительница Южно-Сахалинска обнаружила грубую опечатку в своем свидетельстве о рождении, сообщает Zakon.kz.

Запись акта о регистрации ее рождения датирована 83 июня.

Как рассказала astv.ru женщна, ошибку она заметила случайно, листая документы от скуки в очереди.

"40 лет прожила с такой интересной датой и не знала", – рассказала россиянка.

Примечательно, что за это время опечатку никто не замечал и в различных инстанциях. Например, когда женщина получала паспорт.

Реальная же дата рождения женщины – 3 июня.

Россиянка в 40 лет обнаружила, что родилась 83 июня, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 14:43

Фото: astv.ru

Ранее мы рассказывали о жителе Тараза, который в течение трех лет доказывал, что является гражданином Казахстана.

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