Россиянку задержали за попытку заживо заморозить младенца

В Нижнем Тагиле (Россия) 35-летняя местная жительница предстанет перед судом за покушение на собственного новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Региональное управление Следственного комитета России, в ночь на 4 марта 2025 года женщина в своей квартире самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. Однако ребенок был нежеланным, поэтому россиянка решила избавиться от него.

Она завернула младенца в одеяло и положила на скамейку возле жилого дома, понимая, что на холоде весенней сибирской ночью ему не выжить.

К счастью, несмотря на поздний час, мимо подъезда проходил прохожий, который заметил малыша и вызвал скорую помощь. Прибывшим медикам удалось спасти младенцу жизнь.

Следователи начали розыск матери и для этого взяли генотип младенца, который с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставили с базой данных геномной информации. Было выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила.

Вскоре задержанная призналась в том, что родила младенца и решила избавиться от него, оставив на улице. Уголовное дело направлено в суд.

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