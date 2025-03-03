Кошачий Армагеддон, драмы и страшная красота: о чем фильмы и мультфильмы, удостоившиеся "Оскара-2025"

97-я церемония вручения наград премии "Оскар" прошла 2 марта 2025 года. Zakon.kz рассказывает, чем проекты-победители "зацепили" ценителей искусства в этот раз.

"Поток. Последний кот на земле"

Победа в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Внезапно обрушившаяся водная стихия буквально "пожирает" почву под лапами. Одинокий черный кот улепетывает от опасности как может, и ему даже везет – мимо загнанного в ловушку хвостатого проплывает судно. Однако, взобравшись на него, кот видит других ищущих спасения зверей, в том числе приходящихся друг другу естественными врагами. Впрочем, перед страхом смерти все равны.

Мультфильм снят на универсальном, понятном каждому языке звуков и визуальных образов, а вот слов здесь нет вовсе, да они и излишни.

"Поток" глубок настолько, что за ширмой простенького, казалось бы, сюжета при желании можно разглядеть чуть ли не религиозные лейтмотивы и придаться размышлениям о вечном.

"В тени кипариса"

"Лучший анимационный короткометражный фильм".

Коротенькая история, которая тем не менее за свой скудный хронометраж успевает разбить сердце вдребезги и собрать его из осколков заново.

Девушка ухаживает за своим отцом, до сих пор не оправившимся от нанесенной ему глубокой душевной раны. В силу недуга престарелый родитель попросту не может оценить стараний дочери, у которой в столь сложных обстоятельствах, ясное дело, все больше опускаются руки. Героиня почти сдается, когда внезапно находит выброшенного на берег кита. Она даже отвлекается от своих бед, осознав масштабы трагедии величественного животного. Чтобы порадовать дочь и вернуть гиганта в синие просторы, дедушке придется нос к носу столкнуться с демонами прошлого.

"Анора"

Победа в номинациях "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший фильм", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Лучший монтаж".

"Ночной бабочке" Аноре (она же Эни Михеева) посчастливилось познакомиться с сыном русского олигарха Ваней прямо, так сказать, "у станка". Избалованный беспечный парень, предпочитающий вместо нудной учебы "брать от жизни все", быстро проникается симпатией к русскоговорящей "фее". Он осыпает Анору деньгами за право единоличного "пользования", а после непродолжительного романа и вовсе предлагает стать его женой.

О мезальянсе вскоре узнают родители Ивана и остаются, мягко говоря, не в восторге от новоиспеченной невестки. Они требуют аннулировать брак, бросивший тень на их репутацию. Неудавшаяся "Красотка" бьется с ветряными мельницами в попытках доказать, что ее союз с клиентом заключен по большой и чистой любви, а Ваня... Так же берет от жизни все – кроме ответственности за что-либо.

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Победа в номинациях "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая работа художника-постановщика".

Злодеи рождаются такими или на них тлетворным образом влияет окружающая действительность? Вот будущая "ведьма Запада" Эльфаба, например, в юности не отличалась какими бы то ни было антагонистскими замашками. Зато приковывала негативное внимание к себе зеленой кожей, цвет которой всю сознательную жизнь мечтала изменить. Эльфаба верит в чудо: помочь ей способен Волшебник страны Оз. Да чего там, она даже умудряется пусть не сразу подружиться с надменной соседкой Глиндой.

Так какие же обстоятельства вынудят спокойную, талантливую волшебницу надеть остроконечную шляпу и оседлать метлу?

"Я все еще здесь"

"Лучший международный фильм".

Бразилия, 70-е. В счастливые будни многодетной семьи врываются военные, которые уводят любимого отца и мужа на допрос. Время идет, а домой он так и не возвращается. Жена пропавшего пытается разобраться, что же произошло с ее супругом и есть ли шанс на благоприятный исход.

"Единственная девушка в оркестре"

"Лучший короткометражный документальный фильм". Биографическая картина о жизни Орин О’Брайен – первой женщины, попавшей в Нью-Йоркский филармонический оркестр и, несмотря на сложности, на всю жизнь сохранившей преданность своему призванию и, конечно, контрабасу.

"Субстанция"

"Лучший грим и прическа".

А эта пошумевшая в соцсетях лента на выходе отметилась лишь поощрением за наведенный на лицах актеров марафет – заслуженного, кто бы спорил. Ведь местами грим настолько ужасает впечатлительного зрителя, что заставляет его испытывать восхищение.

Фильм, напомним, повествует о "сбитой летчице", стремительно теряющей славу в Голливуде на фоне собственного старения и потребности рынка в "свежей крови". Героиня чересчур болезненно переживает пикирование с олимпа, поэтому, когда натыкается на предложение стать "лучшей версией себя – моложе, красивее, идеальнее", колеблется совсем недолго.