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Культура и шоу-бизнес

Кэмерон Диас и Зендея озвучили мультфильм "Шрек-5"

Вышел первый тизер мультфильма "Шрек - 5", фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 07:50 Фото: YouTube/Universal Pictures
27 февраля DreamWorks опубликовала первый тизер "Шрека-5", сообщает Zakon.kz.

Премьера мультфильма состоится 23 декабря 2026 года.

"Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?" – спрашивает Осел в ролике.

И ответ, видимо, "Шрек", так как зеркало показывает мемы с изображением огра. Среди получившихся результатов на экране появляется очень мускулистый Шрек. В этот момент заходит его дочь и смеется над ним.

Таким образом студия анонсировала присоединение Зендеи к Майку Майерсу (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (принцесса Фиона). Поклонники уже обратили внимание на новую рисовку персонажей и стиль анимации.

Также стало известно, что Шэрон Стоун и Зендея примут участие в продолжении фильма "Эйфория".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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