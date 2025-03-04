Ревущий зал, танцующий под песни 65-летней Надежды Кадышевой, обсуждают в Сети

Солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. С 2024 года на концерты сложно достать билеты, ведь они теперь являются центром притяжения молодежи и звезд TikTok. Особенной популярностью пользуется песня 1995 года "Течёт ручей", сообщает Zakon.kz.

По данным различных источников, если раньше певица брала за выступления около 1,5 миллиона рублей (более 8 млн тенге) за концерт, то после 2025 года ее ценник поднялся до 7 млн (чуть больше 39 млн тенге).

Теперь Кадышеву охотно зовут на корпоративы, свадьбы, юбилеи. Она и не отказывает, особых требований в райдере не выдвигает. Исполнительница не прочь добраться до нужного города на поезде, а не бизнес-классом самолета. А в гримерку просит принести лишь молоко с чаем, да фрукты с баранками.

"Золотое кольцо" – советский и российский эстрадный ансамбль, созданный в 1988 году. Был основан выпускником музыкального училища имени Гнесиных Александром Костюком, который решил объединить народную музыку (русскую, украинскую, белорусскую) и современный инструментарий (синтезаторы, электронные ударные, электробалалайки и т. п.). Основатель сразу опредилился с солисткой. Ею стала Надежда Кадышева.

Новый взлет популярности начался летом 2024 года, когда в российском TikTok стали вирусными песни Кадышевой. Появились ремиксы, танцевальные конкурсы, а на концерты стали приходить юные поклонники.

К примеру, музыкальный критик Илья Легостаев считает, что распространение музыки в социальных сетях – спонтанный процесс, подвести под него какую-то логическую базу очень сложно. Почему "выстрелила" именно Кадышева, а не та же Надежда Бабкина, можно только догадываться, ведь заставить молодежь слушать какую-то музыку по принуждению – абсолютно проигрышный вариант.

Нормально у нее так аудитория омолодилась.

Она победила этот мир. Никто не в силах представить, как ей приятно, что ее песни слушает молодое поколение!

Кто мог подумать, что спустя 25 лет я буду с диким желанием ждать концерт Кадышевой.

Мне кажется, сама Кадышева реально не понимает, почему она оказалась в таком тренде.

Когда захотела уйти на пенсию, но не тут то было.

Когда говорят, два пика не бывает в жизни: вот он.

Теперь ты танцуешь под песни Кадышевой, а не твои родители.

Молодежь дуреет с этой прикормки.

Если бы мне в 10 лет сказали, что я буду хотеть попасть на концерт Кадышевой, я бы громко смеялась.

В детстве мне казалось, что это для бабушек музыка, но мне почти тридцать, и теперь я жду, когда будет концерт.

Бабкина от зависти умрет, – отмечают пользователи Сети.

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